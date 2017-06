Aproximativ 100.000 de tigari de contrabanda, confiscate de politistii de frontiera ieseni

Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi au descoperit si confiscat aproximativ 100.000 tigarete de contrabanda, in valoare de peste 46.000 lei, pe care doi barbati au incercat sa le introduca pe piata neagra din Romania.

"In data de 14 iunie a.c., in jurul orei 04.30, politistii de frontiera din cadrul ITPF Iasi impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi - Serviciul Rutier Iasi, pe timpul desfasurarii unei actiuni comune, au observat in trafic, pe comunicatia Vaslui-Iasi, un autovehicul marca Volkswagen Caddy, inmatriculat in Romania, a carui punte spate era foarte lasata. Politistii de frontiera au procedat la efectuarea semnalelor regulamentare luminoase si acustice pentru a opri autoutilitara in cauza, insa soferul si-a continuat deplasarea pana in localitatea Paun, unde ulterior a oprit pe partea dreapta a carosabilului. Dupa ce autovehiculul a fost oprit, s-a procedat la legitimarea pasagerilor mijlocului de transport, stabilindu-se ca acestia sunt cetatenii moldoveni Nicolae P. si Mihai C., in varsta de 24, respectiv 27 de ani. La controlul efectuat asupra mijlocului de transport, lucratorii nostri au observat zece cutii, invelite in folie de plastic de culoare neagra, fapt pentru care autoutilitara si persoanele au fost duse la sediul Politiei de Frontiera Iasi in vederea efectuarii unor verificari amanuntite", au precizat reprezentantii Politiei de Frontiera Iasi.

In urma inventarierii continutului cutiilor a rezultat cantitatea de 4.990 pachete cu tigari, diferite marci, cu timbru de acciza Republica Moldova.

La cercetari, barbatii au declarat ca au preluat tigaretele de la doua persoane a caror identitate nu o cunosc si in schimbul sumei de 200 euro trebuiau sa le transporte in parcarea unui complex comercial din municipiul Iasi.

Politistii de frontiera efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar cantitatea totala de 99.800 tigarete, in valoare de peste 46.000 lei si autoutilitara, in valoare de peste 23.000 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.