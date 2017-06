Aproximativ 25 de ieseni au primit tratamentul-minune care vindeca boala 100%. Terapia dureaza trei luni

Mihnea Hurmuzache

La Spitalul de Boli Infectiaose din Iasi este in plina desfasurare a doua etapa a terapiei. Aici sunt inclusi bolnavii diagnosticati cucronica virala C cu fibroza in stadiile 3 si 4, cu fibroza in stadiul 2 asocita cu manifestari extrahepatice de tip autoimun, cu limfom cu celule B non-Hodgkin, cu hepatocarcinom, cusau talasemie majora si personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei.Tot in aceasta etapa vor fi inclusi si bolnavii cu insuficienta renala aflati in, stadiile F2, F3 si F4. De la debutul acestei etape, in urma cu cateva saptamani, aproximativ 25 de pacienti au inceput tratamentul fara interferon si peste 60 se afla in diferite stadii de finalizare a dosarului medical."Pacientii care au inceput tratamentul nu au prezentat reactii adeverse sau alte probleme de sanatate. Niciunul dintre cei aproxmativ 25 de pacienti nu a sesizat vreo reactie adversa. Durata terapiei este de 3 luni de zile", a declarat dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Fondurile alocate pentru a doua etapa a terapiei Interferon Free acopera costurile pentru 9.700 de bolnavi din intreaga tara. Numai la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi sunt inregistrati peste o mie de bolnavi cu hepatita C care se incadreaza in aceasta etapa.Pacientii care nu vor beneficia de terapie in etapa a doua vor astepta detularea etapei a treia. La Iasi, la spitalul mentionat, 253 de bolnavi cu hepatita C in stadiu de4 au primit tratament fara interferon, rezultatele fiind spectaculoase, cu exceptia a 3 pacienti la care terapia nu a functionat. Practic, 250 de pacienti s-au vindecat si revin anual la control.