Armonia de gusturi din aceasta placinta cu rosii, branza si ierburi aromate este de-a dreptul cuceritoare

Armonia de gusturi din aceasta

, branza si ierburi aromate este de-a dreptul cuceritoare. Poti inlocui mozzarella cu orice alt tip de branza vrei, plus ca poti adauga si alte legume ori ierburi aromate.

300 g faina

200 g unt

3 oua

½ lingurita sare

12 rosii cherry

200 g mozzarella

ierburi aromate (busuioc, menta, frunze de telina,tarhon, patrunjel)

2 linguri ulei de masline

sare

piper

Se amesteca ingredientele pentru aluat si se framanta bine pana se obtine un

, elastic, care se lasa la rece circa o ora. Se intinde aluatul in foaie subtire, rotunda, se asaza intr-o tava cu hartie de copt, iar pe toata suprafata se asaza rosiile taiate pe jumatate, bucatele de mozzarella, ierburile aromate rupte bucatele. Se presara totul cu sare si piper, dupa gust, se stropesc cu ulei de masline, se aduc marginile din loc in loc (ca in imagine) si se da la cuptor pentru circa 20-30 de minute. Placinta cu rosii, branza si

se serveste imediat.

