Asa se protejeaza infractorii! Oare el este protejat?

In continuarea rubricutei de astazi babele va dau de veste ca Fainel Costichinescu - saful auzit de la Cejeu, calca pe bec, nu gluma. Acum babele nu stiu ce sa creada, dar nenea asta este bagat pana peste cap in combinatii tare ciudatele. Asa se face ca tine la sertar si nu sufla nicio vorba despre combinatiile de la fabrica de avioane. Fainel ar trebui insa sa stie ca pe la baietii buni au ajuns niste documente care nu-i fac prea multa cinste, ba din contra, l-ar putea incrimina rau de tot. Babetele vor sa va spuna pe aceasta cale ca ditamai tambalaul va izbucni de curand in Targ. Trebuie sa ne credeti!