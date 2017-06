Asta ar fi marea lovitura! Poli Iasi trage de Andrei Cristea sa semneze un nou contract

Andrei Cristea

Viitorul presedinte al clubului, a declarat ca atacantul dinamovistva evolua la gruparea din Copou în sezonul urmator, sub forma de„Am ajuns la un acord cu clubulpentru împrumutul lui Patrick Petre. Tânarul atacant va juca sub forma de împrumut la Iasi în sezonul viitor, noi urmând sa îi platim salariul”, a declarat Adrian Ambrosie.La aceasta ora, reprezentanti au clubului iesean negociaza la Bucuresti cuprivind prelungirea contractului. De altfel, aceasta a fost si una dintre conditiile puse deînainte de a prelua banca tehnica din Copou. Pe lânga pastrarea lui Andrei Cristea, Stoican spera sa conteze în campionatul viitor si pe alti jucatori importanti din sezonul trecut, între care si Cosmin Frasinescu.„Suntem în discutii cu Andrei Cristea si cu alti jucatori pentru prelungirea angajamentelor. De asemenea, vom încerca sa ajungem la un acord cu antrenorulsi sa încheiem amiabil contractul cu o luna mai devreme. Speram sa ajungem la un acord, astfel încât Flavius Stoican sa poata semna cu clubul nostru. Vrem sa evitam o situatie neplacuta de a avea doi antrenori la reunirea lotului, iar Stoican sa-si poata exercita în voie atributiile”, a punctat Ambrosie.Oficialii din Copou au anutat transferul unui nou stranier. Reprezentantii firmei de impresariat Fotbal Hebdo au ajuns la un acord cu internationalul ugandez, un mijlocas în vârsta de 23 de ani. Kizito vine de la formatia portugheza Rio Ave si a evoluat ieri în meciul pe care Uganda l-a câstigat cu 1-0 în fata Capului Verde.Kizito, care a mai evoluat în cariera la formatiile Vipers, Leixoes si Covilha, are 22 de selectii în nationala Ugandei, pentru care a marcat un gol.