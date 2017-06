Asta da veste. Cine se vede ministru pe la Bucale

Babele incheie rubrica cu una din domeniul politichiei. Aragazel Pompa, saful de paie de la Cejeu, se lauda prin targ ca are o plasa de siguranta in cazul in care va fi zburat din institutie. Aragazel viseaza un post de ministru, si nu orice ministru, ci chiar al economiei.Babele au murit de ras cand au auzit ce-i poate fata mintea. Dupa ce a falimentat atatea firmulite, vrea sa ajunga sa falimenteze si bugetul tarii. Babele trag nadejde ca aceasta informatie nu se va confirma, nu de alta, dar ar fi una dintre cele mai jenante numiri de pe la noi. Din pacate, de multe ori, barfele babelor se adeveresc.