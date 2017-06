Asta e batranetea din zilele noastre! Ce face cand cineva ii da bani de pomana. Povestea ei e cutremuratoare

Povestea unei bunici care sta cat e ziua de lunga pe strada, asezata pe un carton, si vinde marar pentru a putea trai de pe o zi pe alta face inconjurul retelelor de socializare.

Batrana sta in zona Bucur Obor din Capitala si implora oamenii sa cumpere marar pentru a mai putea trai inca o zi. Cei care au vazut-o spun ca bunica nu accepta bani de pomana.

”Vineri, 16.Iunie.2017! Aceasta batranica implora trecatorii, cu lacrimi in ochi, sa cumpere marar! Plangand spune ca nu a vandut nimic de azi de dimineata...O gasiti in zona Bucur Obor, la iesirea din magazinul Obor, spre Doamna Ghica, langa florarie! M-am oprit un minut langa dansa, cu foarte mult nu am putut sa o ajut... Dar cu putin de la mine, cu putin de la voi, poate strange de o gustare pe ziua de azi! Aceasta este batranetea din zilele noastre! Pacat, pacat... Am plecat cu lacrimi in ochi, dar multumita sufleteste ca am putut sa o strang de mana... (...) Mi-a comunicat o doamna ca batranica iese destul de des in aceea zona! Probabil o gasiti dimineata! Imi pare rau, dar nu stiu alte detalii despre batranica de la Obor! Nu stiu nici daca iese zilnic acolo... Din pacate...Am intalnit-o intamplator, nu am intrebat cum se numeste, nici daca are telefon... Eram pe fuga, in trecere pe acolo...”, a scris o femeie pe o retea de socializare, potrivit cancan.ro.

Un alt utilizator a povestit ca a vrut sa ii ofere bunicii bani, insa a refuzat spunand cu lacrimi in ochi ca nu primeste „bani nemunciti”.