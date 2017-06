Asta poate fi cea mai nebuna faza vazuta intr-un tren! Calatorii au ramas masca - VIDEO

Oamenii pot face lucruri ciudate, insa atunci cand se intampla in vazul tuturor, acestea devin de cele mai multe ori virale pe internet. Un filmulet video in care o femeie face un gest cel putin ciudat, a fost filmat de curand in tren. O femeie de culoare a fost filmata in timp isi radea parul de pe fata.

Fara sa fie incomodata de privirile curioase din jur, femeia si-a continuat activitatea pana s-a epilat complet. Multumita de rezultat, femeia si-a continuat linistita drumul si, probabil, a fost foarte multumita ca a economisit timpul pe care il pierdea acasa cu aceasta activitate.