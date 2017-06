ASTAZI debuteaza, in organizarea Ateneului din Iasi, Festivalul Operelor Independente

Incepand de astazi, 19 iunie, si pana pe 23 iunie 2017, lase desfasoara. In fiecare zi, de la orele 11.00 si 15.00, evenimentele sunt programate în Sala Mare de spectacole Radu Beligan a institutiei. Pretul unui bilet este de 10 lei.Spectacolul de opera "", sustinut de o trupa independenta din Bucuresti, va deschide oficial intreaga manifestare., semnata de C. Trailescu, are la baza punerea în scena a tipologiei de "în poveste", personajele participând cula realizarea acestui tablou fantastic, luând parte, pe parcursul derularii operei, la realizarea unei noi povesti, din interior.Puntea dintre real si imaginar a fost ticluita cu multa finete si îndemânare, în plan scenic utilizând obiecte simple pentru a demonstra cum cei mici reusesc sa-si construiasca un univers propriu, viu colorat, plin de idealuri si vise, folosindu-se doar de imaginatia si inocenta lor. Spectacolul este efervescent, plin de energie, o explozie de buna dispozitie pentru publicul de toate vârstele.Aflat la prima editie, festivalul este o initiativa inovatoare în contextul cultural regional, precum si în perimetrul institutional caruia îi apartine Ateneul din Iasi."Suita deare ca idee centrala sustinerea, promovarea si impulsionarea productiilor din domeniul teatrului muzical, realizate de catre artisti independenti, indiferent de cetatenie, precum si a spectacolelor realizate de institutii de învatamânt academic de profil. Punerea în valoare a tinerilor interpreti si realizatori, prin aducerea lor în prim-planul vietii artistice, reprezinta o oportunitate de afirmare, dezvoltare si recunoastere profesionala", a scos in prim-plan Andrei Apreotesei, managerul de la Ateneu.De precizat ca festivalul nu se adreseaza productiilor realizate de catre institutiile de stat de profil.