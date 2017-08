ASTAZI este programata cea mai GREA proba SCRISA din sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Astazi, 23 august 2017, sesiunea dea examenului decontinua cu proba obligatorie a profilului. Aceasta este cea mai dificila, avand in vedere faptul ca absolventii ieseni de clasa a XII-a au de ales intre disciplinele Matematica si Istorie.De reliefat ca la nivelul intregului judet sunt doar treide, toate in municipiul, anume la la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii unde au fost inscrisi pentru a sustine testarea 369, la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" - 294, iar la Colegiul Tehnic "Mihail Strudza" - 510.Urmeaza ca, maine, 24 august, candidatii sa sustinaa profilului si specializarii. Intre 25 si 28 august vor fi evaluate competentele lingvistice de comunicare orala în, pe 28 august - competentele lingvistice de comunicare orala în Limba materna, pe 29 si 30 august - competentele digitale, iar în zilele de 30 si 31 august se va face evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala.vor fi afisate pe 1 septembrie, pâna la ora 16:00, iar depunerea contestatiilor va avea loc in aceeasi zi, între orele 16:00 - 20:00. Contestatiile urmeaza a fi rezolvate între 2 si 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afisate pe 6 septembrie.