Astazi incep inscrierile in programul Star Up Nation. Iata care sunt ultimele modificari ale proiectului.

Astazi incep inscrierile in programul de sustinere a tinerilor antreprenoriRomania 2017, iar inainte de startul campaniei, Directia desi Programe pentru IMM a modificat textul publicat initial privind conditiile financiare ale instrumentului depunte.Astfel, in noul text este specificat faptul ca, pentru a veni in sprijinul aplicantilor care vor folosi in cadrul programului instrumentul de credit punte acordat de institutia de credit partenera, dobânda estimata la valoarea creditului punte va fi de maxim 5 la suta.Totodata, comisionul de garantare anual aferent creditului punte va fi de maxim 3,8 la suta din valoarea garantata, iar plafonul deeste de 80 la suta din valoarea creditului. Cursul BNR valabil pentru data de 12.06.2017, data publicarii ordinului de aprobare a schemei de minimis in Monitorul Oficial, este 4,5614.De asemenea, Directia de Antreprenoriat si Programe pentrucare va gestiona programul a facut o serie de precizari cu privire la conditiile financiare ale instrumentului de credit punte care ar urma sa poata fi utilizat în cadrul Programului.Astfel, conform anuntului oficial, pentru a veni în sprijinul aplicantilor care vor folosi în cadrul programului instrumentul depunte acordat de institutia de credit partenera, dobânda lunara estimata la valoarea creditului punte va fi de maxim 5 la suta. Perioada de depunere a aplicatiilor în cadrul Programului Start-up Nation începe pe 15 iunie 2017 la ora 10:00, termenul limita fiind 14 iulie 2017 (ora 20:00), acesta putând fi prelungit în situatia în care nu se epuizeaza bugetul.