Astazi, la ora 12.00, marele si regretatulieseanva fi inmormantat. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la Cimitirul, din. El va primi onoruri militare. De reamintit ca acesta a trecut la cele vesnice saptamana trecuta, la doar 76 de ani. A fost un model pentru generatii intregi de studenti si un reper pentru intreg mediul academic romanesc.Figura de marca, atat a zonei academice iesene, nationale si internationale, faimos inventator, as in ingineria mecanica, prof. univ. dr. Boris Plahteanu, de laGheorghe Asachi din Iasi (), are o poveste de viata incarcata de un parfum romantic aparte!Chiar daca multi, in locul sau, ar fi facut caz de ceea ce au realizat de-a lungul anilor, el a oferit un exemplu de modestie, luciditate si gandire profund-pragmatica.Mai mult, chiar daca iesise la pensie de ani buni, a continuat sa se implice in cercetare si inovare la cel mai inalt nivel. Era coordonatorul Institutului National de(INN) Iasi, dar si al Centrului Regional pentru Promovarea Protectiei Proprietatii Industriale si redactor-sef al prestigioasei revistei Inventica.Fost coordonator al Catedrei de Masini, Unelte si Scule, a Facultatii de, de la TUIASI, Plahteanu are in palmares si panoplie o serie de premii si distinctii speciale, recunoscute in intreaga lume. Autor a peste o suta de inventii Plahteanu a primit, printre altele: Ordinul "Steaua Romaniei" - 2002, Crucea de Comandor al Ordinului "Meritul Inventiv" la Bruxelles - 1996, 1997 si 1999, Medalia de aur la al II-lea Salon International al Inventiilor de la Moscova - 2002.De asemenea, este ofiter al Ordinului Meritul Bergo Spaniol - 1996, al Ordinului de inventator de elita in aur, tot la Moscova - 2008, dar si al Ordinului Renasterii Ucrainei. A fost distins si cu medalia de aur a Academiei de Stiinte din Ucraina.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!