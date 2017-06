ASTAZI, o noua proba de foc pentru elevi la Evaluarea Nationala. Este cea mai DIFICILA

Astazi, de la ora 9:00 si pana la ora 11:00 in 184 centre dedin intreg judetulse va derula ultimascrisa din cadrul Evaluarii Nationale (EN) 2017, anume laAstfel, peste sase mii de candidati vor fi testati. Afisarea primelor rezultate este programata în data de 26 iunie, pâna la ora 16:00. Contestatiile pot fi depuse în aceeasi zi, pâna la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 iunie în centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.De precizat ca, din acest an scolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea inva fi de 20 la suta, fata de 25 la suta pana acum. Astfel, este foarte important rezultatul de la examenul, media de la cele doua probe reprezentant 80 la suta din media de intrare in ciclul liceal.In final, in luna aprilie a acestui an, Ministerul Educatiei Nationale a prezentat o analiza legata de rezultatele obtinute de catre elevii claselor a VIII-a, dupa ultima simulare a examenului de la. La Iasi, din cei peste opt mii de candidati, nici jumatate nu au reusit sa obtina note de peste cinci la disciplina Matematica. Pe de alta parte, la testarea de la Limba si literatura romana, situatia a fost mai buna, peste 60 la suta dintreavand note de peste cinci.