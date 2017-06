Astazi, romanii voteaza. Zeci de mii de oameni sunt astepati la urne

Sectiile de votare s-au deschis duminica dimineata in cele 49 de localitati din 32 de judete din tara unde au loc alegeri locale partiale pentru functia de primar, informeaza agerpres.ro.

Votarea a inceput la ora 7.00 si se va incheia la ora 21.00. Daca in sectia de votare la ora 21.00 se mai afla persoane care vor sa voteze, acestea vor fi lasate sa-si exprime optiunea si dupa aceasta ora.

Conform Legii 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz.

Alegatorii pot vota numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea si unde sunt inscrisi in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara.

Cetatenii care au implinit 18 ani, inclusiv in ziua alegerilor, pot sa-si exercite dreptul de vot, pe baza actului de identitate.

Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator prezinta actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al sectiei de votare, care inscrie codul numeric personal al alegatorului in sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.

In cazul in care alegatorul nu figureaza in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara existenta in sectia de votare respectiva, sistemul informatic semnaleaza daca persoana care s-a prezentat la vot a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv, si-a pierdut drepturile electorale, este arondata la alta sectie de votare, este omisa din lista electorala permanenta si are domiciliul in raza teritoriala a sectiei de votare, nu a formulat o solicitare de a fi inscrisa in Registrul electoral cu adresa de resedinta sau si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin.

Accesul in cabina de vot cu orice tip de aparate de inregistrare sau preluare imagini este interzis.

Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea "VOTAT" in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.

Ulterior, alegatorii trebuie sa predea stampila presedintelui sectiei, care are obligatia sa stampileze actul de identitate, mentionand data scrutinului. Daca cel care voteaza are carte de identitate, atunci pe versoul acesteia se aplica un autocolant cu mentiunea "votat".

Disfunctionalitatea sistemului informatic nu poate determina suspendarea sau intreruperea votarii.

Potrivit legii alegerilor locale, pentru alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, insotita de copii ale actelor din care rezulta starea de sanatate sau de invaliditate, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "VOTAT" si buletinele de vot - la locul unde se afla alegatorul. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala, care poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare, sub paza structurilor MAI.

Persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau cele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale pot vota la alegerile locale prin intermediul urnei speciale, daca au domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala.

In ziua votarii este interzisa prezentarea inainte de ora 21.00 a sondajelor realizate la iesirea de la urne.

Alegerile pentru primari sunt valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot. Este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

In caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin in doua saptamani, la care vor participa doar candidatii aflati in aceasta situatie.

Alegerile locale partiale se desfasoara in urmatoarele circumscriptii electorale: judetul Alba - comuna Horea, judetul Arad - comuna Almas si comuna Covasant, judetul Arges - comuna Valea Danului si comuna Domnesti, judetul Bacau - municipiul Moinesti, judetul Bistrita-Nasaud - comuna Sieu, judetul Botosani - comuna Vlasinesti, judetul Brasov - orasul Rasnov, judetul Braila - comuna Viziru, judetul Caras-Severin - comuna Lapusnicu Mare, judetul Calarasi - orasul Lehliu Gara si comuna Unirea, judetul Constanta - comuna Nicolae Balcescu, judetul Dolj - municipiul Craiova si comuna Isalnita, judetul Gorj - municipiul Targu Jiu si comuna Dragutesti, judetul Harghita - comuna Siculeni, judetul Hunedoara - municipiul Lupeni si comuna Salasu de Sus, judetul Ialomita - orasul Amara, orasul Fierbinti Targ si orasul Tandarei, judetul Iasi - comuna Sipote, judetul Ilfov - comuna Jilava, judetul Maramures - orasul Ulmeni si orasul Baia Sprie, judetul Mehedinti - comuna Simian si comuna Godeanu, judetul Neamt - municipiul Roman, comuna Pipirig si comuna Baltatesti, judetul Olt - comuna Osica de Sus si comuna Sprancenata, judetul Prahova - orasul Busteni, orasul Baicoi, comuna Dumbrava si comuna Calugareni, judetul Salaj - comuna Fildu de Jos, judetul Sibiu - comuna Marpod, judetul Suceava - comuna Iacobeni si comuna Siminicea, judetul Teleorman - comuna Olteni, judetul Timis - comuna Denta, judetul Tulcea - comuna Beidaud, judetul Vaslui - comuna Fruntiseni, judetul Valcea - comuna Bujoreni, judetul Vrancea - comuna Jaristea.