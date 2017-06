Astazi se implinesc 128 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu

Cel mai mare poet roman, Mihai Eminescu s-a nascut pe 15 ianuarie 1850, la Botosani, si a decedat pe 15 iunie 1889, la Bucuresti. A fost un poet, prozator si jurnalist roman, socotit de cititorii romani si de critica literara postuma drept cea mai importanta voce poetica din literatura romana.

Eminescu a fost activ in societatea politico-literara Junimea, si a lucrat ca redactor la Timpul. A publicat primul sau poem la varsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat sa studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost daruite Academiei Romane de Titu Maiorescu, in sedinta din 25 ianuarie 1902.

Eminescu a fost internat in 3 februarie 1889 la spitalul Marcuta din Bucuresti si apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. In data de 15 iunie 1889, in jurul orei 4 dimineata, poetul a murit in sanatoriul doctorului Sutu. In 17 iunie Eminescu a fost inmormantat la umbra unui tei din cimitirul Bellu din Bucuresti. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Romane.