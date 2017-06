Ateneul din Iasi, prezent la o noua manifestare teatrala internationala

Spectacolul deal Ateneului din Iasi, "Cerere în casatorie", de A.P. Cehov, în regia lui Radu Ghilas, continua "asediul" cultural asupra festivalurilor internationale de teatru.Astfel, cea mai noua reduta de cucerit este scena Festivalului International de Teatru al Spectacolelor de Camera organizat de catre Ministerul Culturii dinsi Teatrul Academic Koleso din. Festivalul, intitulat Andriyvskyfest" este programat pana pe 18 iunie la Kiev, iar vodevilul "Cerere în casatorie" va avea reprezentatia chiar astazi, 13 iunie.De asemenea, in cadrul prestigioasei manifestari vor participa 11din opt tari: Georgia, Israel, România, Bielorusia, Ucraina, Bulgaria, Polonia si Franta.Unde amploare, cu aproximativ 120 de participanti, festivalul se desfasoara sub bagheta Irynei Klishchevska, directorul si fondatorul Teatrului Academic Koleso."Propunerea scenica a regizorului român Radu Ghilas transforma celebrul vodevil «» de A. P. Cehov într-un pamflet politic. Sub costumul rusesc înflorat al Nataliei Stepanovna Ciubukova si fracul elegant al lui Ivan Vasilievici Lomov sunt ascunse uniformele militare, sub capita de fân din curtea lui Stepan Stepanovici, tunul de razboi, iar în ghivecele cu flori, gloantele. Daca Cehov este un narator obiectiv, spectacolul iesean, lucrat cu maiestrie si presarat cu metafore, prezinta punctul de vedere subiectiv al regizorului. Videoproiectia din final demonstreaza pozitia acestuia cu privire la cei ce se fac vinovati de instabilitatea politica a lumii moderne - Uniunea Europeana, liderii Federatiei Ruse si ai Germaniei. Ramâne ca publicul sa decida daca se alatura gândurilor regizorului si demersului acestuia", arata criticul Tatiana Gurova de la Universitatea Nationala de Teatru, Cinema si Televiziune Karpenko-Karîi Kiev.De reamintit ca, din distributie fac parte actorii: Stepan Stepanovici Chubukov - Emil Coseru, Natalia Stepanovna - Cezara Fantu, Ivan Vasilievici Lomov - Codrin Danila, Otkatai - Diana Bucur, Ugadai - Stefana Mihai. Regiea este semnata Radu Ghilas, scenografia - Catalin Târziu, coregrafie - Lorette Enache, aranjament muzical - Dragos Cohal.