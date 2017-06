Atentie! Apa potabila este intrerupta din cauza unor lucrari

In aceasta perioada se efectueazadea rezervoarelor de apa din mai multe zone ale judetuluI, motiv pentru care furnizarea apei va fi intrerupta.Astfel, in scopul igienizarii rezervorului de apa Pietrarie 2, de 150 mc capacitate, de joi 15 iunie, furnizarea apei potabile a fost întrerupta catre utilizatorii din localitatea Pietrarie, Soseaua Bucium nr. 90 - 280, cartier Ciprian Porumbescu, strazile Dinu Lipatti si Corneliu Emilian. Totodata, in scopul igienizarii rezervorului de apa Paun, de 150 mc capacitate, de vineri 16 iunie, furnizarea apei potabile a fost întrerupta catre utilizatorii din localitatea Paun.Mai mult, pentru igienizarea rezervorului de apa Glavanesti, de 500 mc capacitate, furnizarea apei potabile a fost întrerupta catre utilizatorii din localitatile Andrieseni, Glavanesti, Spineni, Fântânele, Epureni, Buhaieni si Draganesti, comuna Andrieseni. Totodata, in scopul igienizarii rezervorului de apa Alexesti, furnizarea apei potabile a fost întrerupta catre o parte din utilizatorii din localitatea Alexesti."În vederea evitarii eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei,Iasi recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve depentru perioada de. Pentru informatii suplimentare sau alte sesizari, utilizatorii pot suna la numarul de telefon 0232.969", au precizat reprezentantii ApaVital Iasi.