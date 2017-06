ATENTIE! BLOCAJ in sistemul bancar romanesc! Niciun roman nu va putea sa isi ia un credit

Este blocaj total in sistemul bancar! Din data de 8 iunie, sistemul informatic in baza caruia bancile comerciale puteau verifica veniturile unui solicitant de credit in baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu mai functioneaza. Astfel ca, de patru zile lucratoare creditarea "doar cu buletinul" in sistemul bancar a fost blocata de problemele sistemului informatic al ANAF, dupa cum au declarat surse din mediul bancar pentru ECONOMICA.NET. Asociatia Romana a Bancilor s-a sesizat imediat asupra acestei probleme si a cerut bancilor si Ministerului de Finante solutii pentru eliminarea blocajului.