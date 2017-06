Atentie, carciumari! Se dau amenzi pentru muzica ambientala

In cursul saptamanii trecute, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, de la, au efectuat o serie deprivind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala. Au fost controlate peste 20 de. In total au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale, in valoare de 29.000 de lei.a fost aplicata unui bar deoarece nu aveade ladin Romania. Politistii au observat ca, in timpul programului, muzica ambientala nu era autorizata.Conform legislatiei aflate in vigoare, fiecare restaurant sau bar trebuie sa achite periodic o taxa catre Uniune ca sa poata difuza melodii pentru intretinerea atmosferei.