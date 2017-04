Atentie, ieseni! Acestea sunt pietele de unde puteti cumpara carne de miel

Conducerea Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Iasi au anuntat lista pietelor agro-alimentare cu drept de comercializare a carnii de miel. Iesenii pot cumpara miei sacrificati din Piata Tatarasi Sud, zona Doi Baieti, doar in intervalul orar 07:00 - 17:00. Activitatea de sacrificare va fi supravegheata de un medic veterinar.



"Comercializarea mieilor sacrificati se poate face in aceasta perioada si in pietele agroalimentare care au primit avizul temporar de la DSVSA Iasi pentru aceasta activitate, respectiv in spatiile special amenajate temporar, din Piata Independentei, Piata Hala Centrala, Piata Nicolina, Piata Alexandru cel Bun si Piata Dacia", spun reprezentantii DSVSA.



Pentru reclamatii privind starea necorespunzatoare a carnii, acestea pot fi depuse la centrele DSVSA de la Hala Centrala, Nicolina, Pacurari, Targu Frumos si Pascani. Centrele functioneaza de luni pana sambata, intre orele 08:30 - 17:00. Duminica, programul este scurt, intre 08:30 - 14:30.