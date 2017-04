ATENTIE ieseni! Hotii actioneaza la foc continuu

In aceasta perioada hotii actioneaza pe banda rulanta. Perioada premergatoare Pastelui este destinata în principal cumparaturilor. Cu totii mergem în diverse centre comerciale si ne aprovizionam cu cele necesare. Prinsi de spiritul Sarbatorilor Pascale, nu uitam nici de cei dragi carora le vom lua cadouri. Portofelul este mai plin decât în alte zile, cucare poate au fost economisiti special pentru aceasta ocazie. Implicit creste riscul sa deveniti tinta hotilor.Deci, ATENTIE lasi! Si infractorii au, familie si o nevoie mare de bani. Se pot afla lânga dumneavoastra si vor specula orice greseala pe care o faceti. Nu le dati ocazia sa intre in actiune! Mare atentie! Din cauza neatentiei în fiecare moment puteti deveni victima unui furt! Din aceasta cauza, politistii ieseni fac catevade care trebuie sa tineti cont neaparat. Când va aflati la cumparaturi sau cu orice alta ocazie, nu lasati niciodata sa se vada câti bani aveti la dumneavoastra. Tot timpul, geanta trebuie tinuta sub brat având permanent control asupra ei.Nu tineti banii, actele sau portofelul în buzunare exterioare ale hainelor. Nu va laudati persoanelor necunoscute cu valorile pe care le aveti la dumneavoastra. Este bine de stiut ca hotii care fura din buzunare cauta spatiile restrânse. Evitati, prin urmare, multimile si tineti necunoscutii la o distanta apreciabila. Curatirea unei pete inexistente pe hainele dumneavoastra sau a unei pete facute intentionat poate fi un truc al unui