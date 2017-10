ATENTIE! Incep ploile si scad temperaturile in Romania! Avertismentul meteorologilor

ploi

Vremea va fi in general inchisã, iar temperatura aerului va continua sã scadã. Aria ploilor se va extinde dinspre vest si va cuprinde cea mai mare parte a tãrii, iar la munte, la altitudini mari, trecãtor precipitatiile vor fi mixte. Local, cu precãdere in dealurile subcarpatice si in regiunile sudice, se vor cumula cantitãti de apã de peste 20 l/mp si izolat 40 l/mp, iar in zona Carpatilor Meridionali vor fi peste 60 l/mp. Vantul va avea intensificãri locale, cu viteze mari in zona montanã, unde vor fi rafale de 70-80 km/h. Astazi, vremea va deveni mai rece decat ar fi normal pentru aceastã datã. In zonele deluroase si montane se vor acumula cantitãti de apã insemnate. La munte, precipitatiile vor fi sub formã de lapovitã si ninsoare iar vantul va sufla cu putere pe creste.

Miercuri, vremea va fi in general inchisã, iar temperaturile vor continua sã scadã in cea mai mare parte a tãrii. Aria ploilor se va extinde dinspre vest si va cuprinde majoritatea zonelor, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitatii mixte.

Joi, vremea se va incãlzi. Cerul va fi variabil, cu innorãri in regiunile nordice, unde pe arii restranse va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat cu unele intensificãri la munte. Izolat, noaptea si dimineata, in zonele joase de relief vor fi conditii de ceatã.

Bucuresti 13 precipitatii

Craiova 13 precipitatii

Timisoara 14 precipitatii

Sibiu 12 precipitatii

Suceava 6 precipitatii

Galati 13 precipitatii

Constanta 16 precipitatii

Cluj-Napoca 12 precipitatii

Bacau 9 precipitatii

Baia Mare 13 precipitatii

Iasi 11 precipitatii

Oradea 14 precipitatii

Resita 10 cer precipitatii

Pitesti 13 precipitatii

Brasov 11 precipitatii

