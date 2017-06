Atentie la neatentie: Hoti surprinsi pe strazile din centrul Iasului

Ieri noaptea, în jurul orelor 23:00, O. N., in varsta de 20 ani, domiciliata în municipiul Iasi, a sesizat politistii locali din cadrul Serviciului3, cu privire la faptul ca în timp ce se afla pe strada Piata Unirii, a lasat nesupravegheata osi în aproximativ cinci minute aceasta fost furata.Agentii locali au procedat la imediat la perierea zonei si la scurt timp l-au identificat pe numitului P. B. T., de 58 ani, domiciliat în judetul Bacau, care avea geanta asupra sa."Persoanele în cauza au fost preluate de catre reprezentantii Sectiei a III-a Politie pentru continuarea cercetarilor si dispunerea masurilor legale ce se impun în acest caz", a declarat Daniel Ungureanu, purtator de cuvant al Politiei Locale Iasi.Pe de alta parte, un alt iesean care a dat dovada de spirit civic a returnat unui cetatean francez o geanta pe care acesta a uitat-o pedin Iasi. Numitul C. G., de 20 ani, domiciliat în municipiul, a înmânat politistilor locali din cadrul Serviciului Politie Locala 3, care executau serviciul în Parcul Expozitiei, o geanta gasita în incinta stadionului. In interiorul gentii se afla o suma mica de bani si un telefon mobil care au fost returnati femeii din"Lucratorii institutiei noastre au procedat la verificarea bunului, ocazie cu care a reiesit faptul ca acesta continea suma de 15 lei si un telefon mobil. Politistii locali au restituit numitei C. G, cetatean francez, bunurile pierdute", au precizat reprezentantii Politiei Locale Iasi.