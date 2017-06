ATENTIE! Localurile care nu au avize de securitate la incendiu ar putea fi inchise in cateva zile

Proprietarii localurilor care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu sunt obligati sa obtina documentul pana cel tarziu in 30 iunie, daca presedintele Klaus Iohannis nu va promulga legea adoptata de Parlament care amana termenul pana in 30 septembrie. Lipsa avizelor se pedepseste cu amenzi usturatoare si poate duce la oprirea functionarii.

Solicitarile de emitere a autorizatiilor de securitate la incendiu au crescut cu 49% la nivel national in 2016 fata de anul precedent, dupa ce Parlamentul a adoptat, intr-o prima faza, o lege care obliga proprietarii constructiilor si amenajarilor care functionau fara avize de la ISU sa obtina documentele pana in 31 decembrie 2016. Termenul a fost prelungit ulterior pana in 30 iunie, iar acum se asteapta promulgarea decretului prezidential care ar putea amana termenul cu inca trei luni. In lipsa acestei legi, termenul actual este 30 iunie.

Motivul amanarii repetate este dat de faptul ca numarul documentatiei respinse de ISU depaseste 50% doar la nivelul Capitalei si judetului Ilfov.

Obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu revine beneficiarului investitiei ori persoanei fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente, spun avocatii de la PeliFilip, care au organizat recent un seminar pe tema securitatii la incendiu in Romania.

Odata cu expirarea termenului de gratie, contraventia de functionare a constructiilor in lipsa autorizatiei de securitate la incendiu se sanctioneaza conform Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Lipsa avizului sau autorizatiei sau nerespectarea cerintelor acestora poate duce la o amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei si ajunge pana la 100.000 lei. In unele cazuri, poate avea drept consecinta chiar oprirea functionarii.