Atentie! Modificari in circulatia autobuzelor din Iasi

Odata cu finalizarea asfaltarilor efectuate pe Soseaua Nationala, in apropiere de intersectia Podul de Piatra, a fost deschis pentrusensul de mers dinspre Podul de Piatra catre Podul Ros.Astfel, circulatia autobuzelor de pe traseele nr. 5 si 19 pe directia Podul de Piatra - Podu Ros nu se mai desfasoara pe strada Splai Bahlui Mal Drept, iar statiile de autobuz au fost mutate iarasi pe soseaua Nationala, mai precis in zona podului Cantemir si dupa Spalatoria K9. De precizat faptul ca, in sensul de mers Podu Ros - Podul De Piatra, una din cele doua benzi a fost inchisa circulatiei, iar din acest motiv traficul se desfasoara cu dificultate.De precizat faptul ca numarul unitatilor descoase la strada dea fost suplimentat. Astfel, numarul dea fost marit de la 93 de unitati la 114 de vehicule care vor circula zilnic pe strazile din oras.Totodata, numarul dea fost suplimentat de la 58 de unitati la 82 de vagoane. Calatorii trebuie sa fie atenti si la mijloacele de transport destinate exclusiv elevilor si studentilor care vor circula dupa cum urmeaza: pe traseul de tramvai nr. 3 (având parcursul normal Dancu – Tatarasi – Gara) vor circula 3 unitati suplimentare pe relatia Dancu – Tatarasi – Copou, cu plecari din Dancu la orele 7:10, 7:20 si 7:30; 3 unitati suplimentare vor fi introduse pe ruta de autobuz nr. 42 (având parcursul normal C.U.G. I – Tudor Vladimirescu – Copou), cu intrare pe traseu din statia Frigorifer spre Copou în intervalul orar 7:00 – 7:40, în functie de observatiile facute de catre personalul Dispeceratului Central, folosind sistemul de monitorizare în timp real; 2 autobuze vor circula suplimentar pe traseul nr. 36 (cu parcursul obisnuit Dacia – Gara – Copou – Breazu), cu intrare din statia Columnei la orele 7:10 si 7:17, catre Copou – Breazu.