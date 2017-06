Au aparut PRIMELE IMAGINI cu Cristian Boureanu dupa ce a fost scos din arest! Fratele lui: "Are dintii..."

Cristian Boureanu are un ochi vanat si patru dinti lipsa, dupa cum sustine chiar el. Colegii mei au reusit sa-l filmeze astazi pe fostul politician in timp ce era dus cu duba la dentist. Sunt primele imagini surprinse dupa noaptea petrecuta de Cristian Boureanu in arest!

Cristi Boureanu a facut cerere sa fie dus la dentist pentru ca, in timpul incaierarii cu politistii, ar fi fost lovit atat de dur, sustine el, ca i-ar fi zburat fatetele dentare... si ii e dificil sa se hraneasca in arest.

Sorin Boureanu, fratele Boureanu: "Are dintii ... psihic era bine"

Pana sa ajunga la dentist, pe la arestul central s-a perindat toata familia lui BOUREANU. Prima care a venit val-vartej sa-l vada a fost iubita, fotomodelul Laura Dinca.

"In ce stare e? E bine? Nu stiu nimic. Nu stiu nimic"

Insa, cum a venit a si plecat, pentru ca nu facuse cerere, iar politistii nu au primit-o. S-a intors insa dupa cateva ore cu fratele si tatal fostului deputat.

SPERA SA IASA DIN AREST!

Romeo Boureanu, tatal lui Cristi Boureanu: "I-am spus doar ca nu trebuia sa faca asa ceva. Credeti ca se va intoarce curand acasa? Da"

Boureanu a ajuns in arest acuzat de ultraj dupa ce, la un control de rutina in trafic, dupa mai multe schimburi dure de replici, a lovit cu piciorul sub centura un politist de la rutiera. Agentul ar fi ripostat si l-ar fi izbit pe fostul parlamentar cu pumnul in fata, inainte sa il incatuseze.

Secventele filmate cu telefonul surprind si momentul in care Boureanu pare sa isi bruscheze iubita, care incerca sa il potoleasca.

Avocata lui Cristi Boureanu a declarat pentru Stirile Kanal D ca fostul deputat a depus si el plangere pe numele politistilor, pe care ii acuza de loviri si vatamare corporala. Si Laura Dinca, iubita lui a facut o plangere. Sustine ca si ea ar fi fost agresata, dar de agenti, nicidecum de iubitul sau.

sursa: Stirile Kanal D