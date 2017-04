Ziua Internationala de Constientizare a Autismului a fost marcata, luni, la Iasi printr-un inedit meci de fotbal. La evenimentul gazduit de Sala Polivalenta au participat echipa de fotbal feminin Navobi Iasi si echipa masculina de minifotbal Liberto. Dupa un spectacol agreabil, care a placut celor 1500 de spectatori, fetele de la Navobi s-au impus cu scorul de 10-8, dupa loviturile de departajare, la finalul timpului regulamentar scorul fiind egal, 8-8.

Pentru Navobi au punctat Teodora Placinta (3 goluri), Loredana Nica (2), Ana Maria Vasile (2) si Nina Anca, iar golurile echipei Liberto (manageri Cristi Talef si Radu Barbu) au fost marcate de Iulian Ursuleasa (3), Andrei Zanceanu (2), Stefan Corneanu, Stefanut Bulai si Alex Popa. La loviturile de departajare au marcat pentru Navobi jucatoarele Loredana Nica si Ana Maria Vasile, in timp ce Liberto a ratat ambele lovituri. Partida a fost arbitrata de localnicii Ionel Popa (fost arbitru asistent FIFA) si Vlad Baban, iar comentatorul intalnirii, fostul mare portar al Politehnicii Iasi, Paul Costas. In poarta fetelor de la Navobi a stat portarul echipei Liberto, Sandu Sarbu, iar pe final de meci a intrat in teren si managerul echipei feminine, Adrian Ambrosie.

Mars al Diversitatii, in semn de solidaritate fata de persoanele cu autism

Inaintea partidei, copiii cu autism si cei apropiati lor au participat la un Mars al Diversitatii in municipiul Iasi, desfasurat in semn de solidaritate fata de persoanele diagnosticate cu autism. Organizatorul evenimentului, presedintele filialei Iasi a Asociatiei Nationale pentru Copii si Adulti cu Autism, Carmen Gherca, le-a multumit tuturor celor implicati si a apreciat atentia deosebita de care au avut parte copiii.

”Este al treilea an la rand cand organizam un meci de fotbal pentru persoanele cu autism, dar in acest an a fost ceva inedit, un meci in care au jucat si baieti, si fete. Publicul a fost extrem de numeros, cei prezenti in sala au fost foarte receptivi si chiar au facut donatii pentru copiii cu autism. Copiii au interactionat foarte bine cu jucatorii, iar la pauza meciului au executat penalty-uri. Au fost foarte incantati de acest lucru si chiar au avut lovituri reusite, portarii au fost intelegatori cu cei mici. Multumim echipelor participante, fetele de la Navobi au jucat chiar echipate cu tricourile campaniei cu sloganul „Arata ca iti pasa”, a declarat Carmen Gherca.

Navobi, un club care vizeaza nu doar performanta, ci si formarea de caractere

Componentele echipei Navobi si managerul lor au raspuns fara ezitare invitatiei de a fi alaturi de copiii cu autism. ”Clubul Navobi are deviza de a forma atat performanta in sport, cat si caractere. Dorinta noastra este sa gasim tineri pe care sa-i formam atat ca oameni, cat si ca sportivi de performanta, dar in acelasi timp avem o implicare activa si in comunitatea locala. Suntem alaturi de copiii cu autism si ne dorim sa convietuim alaturi de ei in comunitate. Felicitari doamnei Carmen Gherca pentru organizare si multumim pentru invitatia de a participa la acest eveniment. Ne-a bucurat enorm ca am putut participa si speram ca impreuna sa ajutam la dezvoltarea acestei societati”, a declarat prof. Adrian Ambrosie.

Evenimentele au fost organizate de Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania (ANCAAR), filiala Iasi, impreuna cu partenerii sai, Primaria Municipiul Iasi, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, Fundatia Star of Hope Romania, Fundatia Ancora Salvarii, UtilDeco.

Marsul Diversitatii s-a desfasurat cu implicarea persoanelor din comunitate, copii din invatamantul de masa, tineri liceeni si studenti precum si alti actori interesati, in scopul de a asigura o cat mai mare vizibilitate problematicii mentionate. ”Participantii la mars au purtat insemne specifice cu valoare simbolica, pancarte cu mesaje specifice, au impartit trecatorilor pliante, stegulete, baloane si alte materiale informative. Scopul acestei activitati este, cu precadere, informarea si sensibilizarea opiniei publice fata de persoanele afectate de TSA. Evenimentele fac parte din Campania Arata ca iti pasa”, a completat Carmen Ghreca, presedinte ANCAAR Iasi.

Data de 2 Aprilie marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului, stabilita de Organizatia Natiunilor Unite la data de 18 decembrie 2007. In toata lumea, in jurul acestei date, organizatiile care promoveaza cauza persoanelor cu autism desfasoara actiuni menite sa atraga atentia asupra problematicii acestei afectiuni care atinge, conform celor mai recente studii, 1 din 100 de persoane, ajungand sa reprezinte o prioritate in politicile de sanatate ale statelor.