Au consumat alcool, iar mai apoi s-au urcat la volan. Acum au dosare penale

Serviciului Rutier Iasi au organizat si desfasurat o seriepentru depistarea conducatorilor de autovehicule care conduc sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. Actiunile s-au desfasurat în sistem integrat, cu participarea structurilor de ordine publica.În cadrul actiunilor au fost aplicate 84 de sanctiuni contraventionale, în valoare de 21.330 lei, dintre care 4 pentru alcool. Au fost retinute 18 permise de conducere, dintre care 10 pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice (4 contraventii si 6 infractiuni).Spre exemplu, a fost depistat un barbat, de 59 ani, din comuna Voinesti, care conducea un auto pe D.J. 248 A, în localitatea Voinesti fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost condus la spital în vederea recoltarii de probe biologice. În cauza, s-a întocmitpentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului.