Au furat liste si au semnat in locul vostru!

In continuarea rubricii de azi babele va povestesc o intamplare pe cat de amuzanta, pe atat de penaloasa. In vara cand era bataie pe voturi, gasca de galbejiti trebuia sa adune cat mai multe semnaturi. Trebuiau sa mearga pe strada si sa lamureasca lumea sa semneze, dar nu au facut asta. Au umblat prin scarile de bloc si au copiat listele cu locatarii, iar mai apoi au semnat in locul lor. Ingeniosi, nu putem spune nimic, dar oare baietiii buni nu ar trebui sa arunce cate o privire? O sa povestim noi despre asta in alte editii. Miroase a penal nu gluma... Cine va cadea ramane de vazut...