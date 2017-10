Au furat un copil nenascut din pantecele mamei lui. Femeia, atacata si taiata pe strada

O femeie, care nu poate avea copii, a recurs la gestul extrem de-a fura un copil nenascut din pantecele mamei sale. Femeia a atacat-o pe tanara de 20 de ani, insarcinata in 37 de saptamani, si i-a taiat pantecele de unde a scos copilul.

Tanara atacata nu a supravietuit socului.

Joelma Silva, in varsta de 22 de ani, si complicele ei, Alex Carvalho, in varsta de 18 ani, au fost mai tarziu prinsi de politie, atunci cand au fugit cu copilul, care avea o taietura superficiala in zona capului, insa starea sa de sanatate este un a stabila. Potrivit politiei, Joelma Silva nu putea ramane insarcinata, dupa ce a pierdut prima sarcina si era de-a dreptul disperata sa-i ofere sotului sau un mostenitor. Se pare ca Silva si-a mintit sotul, spunandu-i ca este insarcinata, si chiar a mers sa faca o clasa de cursuri prenatale, astfel incat sa fie credibila.

Femeia a declarat luni in fata presei braziliene ca i-a oferit 1000 de lire sterline complicelui sau pentru a-i gasi un copil. Ea a sustinut ca nu stia ca femeia insarcinata va muri. Surse ale politiei sustin ca femeia ucisa, a carei identitate nu a fost dezvaluita public, i-a fost colega de munca lui Carvalho, cel care a invitat-o la o plimbare cu motocicleta in jungla.

“Asa ca am mers la Sao Sebastiao do Uatuma, dar nu am crezut ca se va intampla asta. M-am gandit s-o rapim, sa scot copilul si sa lasam mama in viata... Alex a sugrumat-o. Am luat cutitul si i-am deschis burta. I-am scos copilul din interior, l-am luat in brate si am taiat cordonul ombilical, l-am infasurat si l-am dus in casa bunicii mele”, a marturisit femeia. Seful politiei, Claudenor Medeiros, a declarat ca au fost chemati dupa ce localnicii au gasit corpul femeii in fata unui salon de infrumusetare din Campo de Pelada Pimenta. El a spus: “Am mers sa investigam si am constatat ca victima fusese insarcinata...Suspectii au fost arestati in momentul in care au sosit in Itapiranga, unde locuiesc, un oras de pe malurile raului Amazon, la 140 de mile est de Manaus, dimineata joi”. Carvalho a declarat ca regreta ceea ce a facut :“N-am mai facut niciodata asa ceva, nu am cazier judiciar. Era colega mea. Imi pare rau.” Copilul a fost dus la un spital local, unde a fost alaptat de catre o politie locala, inainte de a fi lasat in grija matusii victimei. Cei doi suspecti au fost acuzati de crima si au fost retinuti.

