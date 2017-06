Au gasit o gaura in pamant, dar nu si-au imaginat nicio secunda ce va urma! Imaginile vorbesc de la sine

Cand tinerii din filmuletul de mai jos au decis sa viziteze zona de tundra din Rusia, si-au facut prieteni pe care nu se asteptau sa ii intalneasca vreodata in viata. In momentul in care s-au apropiat de o gaura mare facuta in pamant, tinerii s-au intrebat ce vietuitoare poate locui acolo, asa ca au pus putina mancare la iesire si au asteptat sa vada ce se intampla.

Spre surprinderea lor, o veverita de pamant a venit repede sa profite de oferta tinerilor, dar a intrat rapid inapoi in groapa. Dupa ceva timp, animalutul a iesit din nou sa vada daca este urmarita in continuare si s-a apropiat atat de mult de camera tinerilor incat le-a oferit niste imagini geniale drept amintire.

sursa:protv.ro