Au iesit la pescuit pe Prut chiar sub vazul politistilor de frontiera - FOTO

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera (SPF) Oancea au depistat la malul romanesc al raului Prut, doi cetateni din Republica Moldova, care desfasurau activitati de pescuit dintr-o barca pneumatica, cu ajutorul a doua plase monofilamant, unelte interzise de lege.

In data de 5 aprilie, in jurul orei 15.30, politistii de frontiera din cadrul SPF Oancea, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere pe raul Prut cu ambarcatiunea din dotare au observat o barca pneumatica in care se aflau doi barbati, care pescuiau in apele teritoriale romanesti, cu ajutorul a doua plase monofilamant, ambele cu lungimea de 70 m, latimea de 1,5 m, diametrul ochiului de plasa 4,5x4,5 cm.

Conform prevederilor legale in vigoare, lucratorii nostri au procedat la legitimarea persoanelor din ambarcatiune. Intrucat cei doi barbati nu aveau asupra lor documente de identitate au fost condusi la sediul sectorului, pentru continuarea cercetarilor.

In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acestia sunt cetatenii din Republica Moldova, Gheorghe C. si Alexandru C., in varsta de 46, respectiv 66 de ani. Cu privire la cele constatate, persoanele in cauza au declarat faptul ca au venit spre malul romanesc al raului Prut cu scopul de a pescui, folosindu-se de barca si de cele doua plase monofilament, fara a avea autorizatiile necesare.

In cauza politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecerea frauduloasa a frontierei de stat, pescuitul comercial sau sportiv fara licenta sau autorizatie de pescuit, pescuit prin orice metode al reproducatorilor, in perioada de prohibitie si utilizarea uneltelor de plasa de tip monofilament.

Conform Acordului de readmisie incheiat intre Republica Moldova si Romania, cei doi barbati au fost predati autoritatilor de granita ale statului vecin.