Au sapat timp de 12 ani la aceeasi groapa. Este INCREDIBIL ce au gasit dupa 12 kilometri adancime

Cea mai adanca groapa sapata de un om se gaseste dedesubtul unui capac ruginit din Murmansk, Rusia, si ajunge la peste 12 kilometri in interiorul pamantului.

Este cunoscuta drept Gaura de foraj de la Kola si a fost sapata de rusi cu o sonda de titei abandonata fiind rezultatul a peste 20 de ani de razboaie intre America si URSS, cele doua state au facut o intrecere mai inedita: ei voiau sa descopere cine ajunge primul in centrul pamantului!

Din pacate pentru ambele state, acest proiect a trecut complet neobservat fiindca in acele vremuri mult mai vizibila era competitia spatiala care a avut ca punct culminant aterizarea pe luna. Cercetatorii ambelor tari au dorit sa afle prin acest proiect cat de mult pot avansa in interiorul scoartei terestre, dar lucrul s-a dovedit a fi mult mai complicat decat isi imaginau la inceput.

,,Proiectul URSS-ului a durat din 1970 pana in 1994, creandu-se Gaura de foraj de la Kola, cea mai adanca gaura sapata de oameni. Desi proiectul a inceput din cauza rivalitatilor din timpul Razboiului Rece, cercetatorii care au lucrat cu echipa de excavare au reusit sa realizeze o multime de studii stiintifice despre invelisul Pamantului, in timp ce ii puteau studia fizic straturile, practica care este foarte dificila in zilele noastre”, conform kromania.ro.

,,Cea mai interesanta descoperire au fost fosilele microscopice de plancton din rocile de acum doua miliarde de ani, descoperite la peste sase kilometri in interiorul planetei,” a declarat Bryan Nelson de la Mother Nature Network.