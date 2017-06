Autocar cu copii implicat intr-un ACCIDENT in aceasta seara pe DN1

Accident 1

Un autocar cu zeci de copii a fost implicat intr-un accident, in aceasta seara, pe DN 1- Centura de Vest a municipiului Ploiesti. Niciun copil nu a fost ranit, insa doua femei aflate intr-o alta masina au fost transportate la spital

Un autocar in care se aflau 41 de copii care se intorceau dintr-o excursie si 11 adulti a fost implicat intr-un accident pe DN1, Centura de Vest a municipiului Ploiesti. Niciunul dintre ei nefiind ranit.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat, pentru agerpres, ca, pe fondul neacordarii de prioritate, doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 1—Centura de Vest a municipiului Ploiesti, in urma impactului unul dintre acestea ricosand in autocar.

Conform datelor furnizate de reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, doua femei aflate in cele doua masini au fost duse la spital, una avand un traumatism cranio-cerebral minor si un traumatism la sold, iar cealalta suferind un traumatism la glezna.