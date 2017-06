Autodetonarea dronei

Sorin Rosca Stanescu 1

Sorin Grindeanu s-a baricadat. In Guvern. Drona a primit ordin sa ii aduca PSD-ului in general si lui Liviu Dragnea in special cat mai multe prejudicii posibile. Si, fireste, este aparata de celelalte drone. Prezente in studiourile de televiziune. Prezente in redactii. Prezente in partidele politice. Prezente pe paginile de Facebook. Ce conteaza ca PSD+ALDE, dupa alegeri, in baza unui vot popular, au putut forma o majoritate. Aceasta majoritate trebuie invinsa. Rasturnata. Daca nu s-a putut din exterior, se incearca din interior. S-a declansat o criza politica?

Raspunsul este nu. Inca nu. Dar daca Sorin Grindeanu este manevrat in asa fel incat sa impinga lucrurile pana in scenariul cel mai negru? Daca, de pilda, prevalandu-se de prevederile legii fundamentale, care este elaborata pentru oameni normali si nu pentru “pacienti”, Sorin Grindeanu se apuca, incepand chiar din aceasta dimineata, sa nominalizeze baieti cu ochii albastri pentru a-i inlocui pe toti ministrii demisionari? Si daca da fuguta cu ei la Cotroceni, pentru a cere binecuvantarea lui Klaus Iohannis? Si daca, Doamne fereste, Klaus Iohannis zice da? Ei bine, abia atunci intram intr-o criza politica. Care va fi severa. Numai ca lucrurile nu se vor intampla astfel.

Cine i-a dat ordin lui Sorin Grindeanu sa faca ceea ce niciun prim-ministru din lume nu a mai facut pana in prezent, cu exceptia lui Radu Vasile, si anume sa refuze sa paraseasca puntea de comanda dupa ce partidul care l-a instalat acolo i-a cerut sa plece, tot acela ii va da si ordinul de a iesi din transeele japoneze. Pentru ca nici sistemul, cat de blestemat este el, nu este chiar atat de inconstient incat, de dragul puterii, sa dea literalmente foc la tara. Ma astept ca, in cursul zilei de azi, Klaus Iohannis sa ii toarne in cap o galeata cu apa rece lui Sorin Grindeanu si sa il trimita sa isi faca injectia. Daca presedintele nu procedeaza imediat astfel, inseamna ca sta in spatele mizeriei.