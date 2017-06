Autoritatile judetene dezbat problemele cu care se confrunta iesenii - FOTO

Prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu, a participat joi, 22 iunie 2017, la o sedinta de audiente in teritoriu. Intalnirea a avut loc la Harlau, acolo unde locuitorii si-au expus problemele cu care se confrunta.

"Am participat la o noua sedinta de audiente in terioriu, la Harlau. La aceste audiente s-au inscris zece locuitori din oras si din comunele apropiate, la care se adauga alte zece persoane care s-au prezentat direct la sediul primariei Harlau pentru a-si prezenta problemele cu care se confrunta. Ca si in cazul audientelor organizate luna trecuta la Pascani, cea mai mare parte a petentilor prezinta probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar. La discutiile cu petentii am fost insotit si de reprezentantii serviciului juridic din cadrul Prefecturii, ai Agentiei Domeniilor Statului, ai Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara si ai Directiei Silvice, impreuna cu care am urmarit sa ofer raspunsuri concrete si la obiect problemelor ridicate de cetateni. Dupa audiente, m-am intalnit cu primarii localitatilor din zona, pentru discutii referitoare la problemele administrative pe care le intampina acestia", a aratat prefectul Serbescu.