Avem cele mai multe conexiuni rapide din Europa! Cat trafic am generat in primele sase luni din 2016

Statisticile de la jumatatea anului 2016 arata ca Romania se situeaza pe primul loc in UE in ceea ce priveste numarul de conexiuni rapide la internet, de cel putin 100Mbps, arata un comunicat al ANCOM.

"Prin intermediul celor 19 milioane de conexiuni de internet fix si mobil in banda larga din Romania, utilizatorii au generat in primele sase luni ale anului trecut un trafic de aproape 2,7 milioane de TB. Desi tot mai multe persoane utilizeaza mobilul sau tableta pentru a accesa internetul, traficul pe aceste echipamente reprezinta doar 3% din total. In viitor, este de asteptat ca Romania sa urmeze trendul previzionat la nivel european, si anume traficul de date mobile sa creasca vertiginos (de 8 ori pana in 2020), iar acesta sa se realizeze cu precadere pe smartphone-uri si tablete, in detrimentul laptopurilor", a declarat marti Eduard Lovin, director executiv Reglementare ANCOM, in cadrul unui eveniment de specialitate, potrivit mediafax.ro.

Conectarea la internet fix in banda larga se face la rate de viteze de transfer mari si foarte mari in Romania, folosind o infrastructura performanta, care permite ca mai mult de jumatate (56%) dintre conexiunile fixe sa atinga viteze best-effort de cel putin 100Mbps, 31% viteze best-effort intre 10Mbps si 100Mbps, doar 13% fiind conexiuni care permit viteze de 10Mbps sau mai mici.