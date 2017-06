Averea lui Donald Trump, in scadere?! Ce avere are acum presedintele SUA

Donald Trump

Averea neta a lui Donald Trump a scazut la 2,9 miliarde de dolari de la 3 miliarde de dolari, din cauza faptului ca spatiile de birouri detinute nu au avut veniturile estimate de bancile care au acordat imprumuturile, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg, scrie Mediafax.

Cladirile – 40 Wall Street, Trump Tower si 1290 Avenue of the Americans, un spatiu in care Trump detine o participatie de 30% - sunt influentate de piata de birouri din New York, unde noii zgarie-nori atrag chiriasi, iar cererea pentru spatii in proprietatile mai vechi este in scadere. Calculele Bloomberg care anterior se bazau pe estimarile bancilor acum se realizeaza doar pe rezultatele financiare ale celor trei proprietati, publicate de managerii companiilor ipotecare care administreaza datoria lui Trump.

Portofoliul de lichiditati al lui Trump a crescut la 230 de milioane de dolari de la 170 de milioane de dolari, in urma vanzarii de cladiri, a unor plati facute de Trump International Hotel Las Vegas, dar si din vanzarea unui apartament in Manhattan.