Averea lui Victor Becali e pe duca! Banca i-a luat zeci de case si imobile

Victor Becali

Victor Becali, varul lui Gigi, are mari belele din punct de vedere financiar, pentru ca tocmai a pierdut o parte importanta din proprietatile sale imobiliare. 33 de imobile ale lui Victor Becali tocmai s-au dus pe Apa Sambetei, dupa ce magistratii au admis executarea silita a a afaceristului cu privire la acestea!

Judecatoria Constanta a admis cererea de incuviintare a executarii silite asupra a 33 de imobile aflate in proprietatea lui Victor Becali. Mai exact, 28 au fost construite in localitatea ilfoveana Petrachioaia, 3 in Voluntari, una in Tunari si un alt imobil in Bucuresti.

Impresarul a depus la contractarea imprumutului mai multe garantii constand in conturi bancare, actiuni la firmele sale, contracte de inchiriere, proprietati imobiliare, precum si viitoare beneficii rezultate din vanzarea a 44 de imobile din complexul Green City, care-i apartinea omului de afaceri Dumitru Bucsaru. Bucsaru a pierdut si el o parte din imobile, in aceleasi conditii, mama lui Victor s-a stins, asa ca sotii Becali au ajuns in imposibilitate de plata. In acest mod banca a ajuns sa-i execute silit.



