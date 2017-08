AVERTISMENT MAE: Luati aminte! Evitati sa calatoriti aici!

Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atentionare de calatorie pentru Canada.

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Canada ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, incepand cu luna iulie 2017 si pana in prezent, provincia British Columbia, cu orasele: Kamloops, Pince George, Hanceville, Springhouse, Williams Lake, Quesnel 110 Mile House, regiunea Cariboo, Williams Lake, Harrison Lake se confrunta cu puternice incendii de padure si care au condus la evacuarea a peste 46.000 de persoane, dintre care doar 2.700 de persoane sunt inca stramutate.

Se recomanda evitarea calatoriilor in ariile calamitate de aceste incendii.

Cetatenii romani, afectati de situatia de atentionare, pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +16046330786 si +16046330763, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +16043694704.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet https://vancouver.mae.ro, https://ottawa.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta” (disponibila gratuit in „App Store” si „Google Play”), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS iti poate salva viata!”.

