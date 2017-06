Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii Babes-Bolyai (UBB), critica vehement negocierile PSD-UDMR. Partidul condus de Dragnea le promisese ungurilor, in schimbul votarii motiunii de cenzura in cazul Grindeanu, legalizarea unei zile nationale, 15 martie, zi in care maghiarii sarbatoresc, de fapt, alipirea Transilvaniei la Ungaria! Mai jos, textul virulent al rectorului Ion Aurel Pop:

„Oare sa fi uitat politicienii romani toata aceasta zbatere istorica salvatoare, care ne-a condus spre deciziile fundamentale de la 1918 ? Oare sa nu mai existe deloc credinta in natiunea romana ? Oare sa fi ajuns noi, romanii si tara noastra, o marfa la masa de negocieri murdare a politicienilor ? Noi respectam ziua de 15 martie, desi ne jigneste sentimentele si demnitatea nationala. De aceea, credem ca autoritatile romane, inainte de a recunoaste in Romania vreun alt privilegiu pentru concetatenii nostri, trebuie sa se asigure de garantarea de catre Ungaria si de catre minoritatea ungara din Romania a respectarii Zilei Nationale a Romaniei, de recunoasterea oficiala a meritului armatei romane care, in 1919, a salvat Europa Centrala de Republica Sovietica Ungaria (mai corect, de pecinginea comunista), de crearea conditiilor de conservare a identitatii nationale a romanilor din Ungaria. Ar fi bine ca politicienii de la Bucuresti sa nu se joace cu demnitatea si cu onoarea milioanelor de romani, fiindca s-ar putea sa vina curand un moment cand mamaliga va exploda din nou”, a avertizat Ioan Aurel Pop.

Rectorul UBB a afirmat ca exista in istoria popoarelor victorii pe campurile de razboi care nu valoreaza nimic, „dar exista si cedari nepermise in timpuri de pace care reprezinta pretul a zeci de infrangeri militare”.

„Poporul roman, umilit si dispretuit adesea de-a lungul istoriei, si-a dobandit cu greu demnitatea din vremurile moderne, construindu-si, de la 1848-1849 pana la 1918, o tara numita Tara Romaneasca sau Romania, cu un loc recunoscut intre tarile lumii. Sarbatoarea nationala a acestei tari este ziua de 1 Decembrie. Aceasta zi draga noua, Ziua Nationala a Romaniei, a fost ignorata in 2016 de catre diplomatii maghiari, care au primit ordin de la Budapesta sa nu participe la ceremoniile firesti din cercurile oficiale, pe motiv ca evenimentul ii jigneste, ca maghiarii nu au ce sa sarbatoreasca la 1 decembrie, cand Transilvania a fost rupta din trupul tarii-mama, Ungaria", a mentionat Ioan Aurel Pop.

Acesta a precizat ca in ciuda acestui fapt, fara precedent in analele diplomatiei intre tari aliate, diplomatii romani au participat peste tot la celebrarile organizate de misiunile Ungariei oriunde in lume.

„A fost gestul civilizat al unei tari europene catre o alta tara europeana, vecina si aliata. Acesta s-a petrecut cu un mare sacrificiu de mandrie nationala romaneasca, fiindca la 15 martie 1848, la Bratislava, numita pe atunci, oficial, Pozsony, capitala legislativa a Ungariei multinationale, parte a Imperiului Habsburgic, revolutionarii unguri, care visau reconstituirea Ungariei Istorice, a Coroanei Sfantului Stefan, au decis unirea Transilvaniei cu Ungaria. Cu alte cuvinte, cea mai avansata parte a elitei ungare de atunci, fara sa tina seama de vointa majoritatii romanesti, reprezentand doua treimi din populatia Transilvaniei, a desfiintat printr-o trasatura de condei individualitatea istorica a provinciei in cauza si i-a readus pe romani la situatia de supusi ai stapanilor unguri”, a mai explicat rectorul UBB.

Ioan Aurel Pop a explicat ca unirea Transilvaniei cu Ungaria s-a petrecut sub lozinca libertatii, egalitatii si fraternitatii, adica a „primaverii popoarelor, cand toate natiunile aveau dreptul la un statut de existenta de sine statatoare”.

„Atunci, Avram Iancu, craiul romanilor, cu sustinatorii lui i-au ridicat pe romani la lupta pentru apararea existentei lor. La scurta vreme, Simion Barnutiu a rostit in Catedrala Blajului memorabilele cuvinte: 'Imparatul ne-a inselat, patria (statul habsburgic) ne-a ferecat si ne-am trezit ca numai credinta in noi insine si in neamul romanesc ne poate mantui'”, a incheiat Ioan Aurel Pop.