Aviz favorabil pentru proiectul de lege privind Autostrada Iasi - Tg. Mures

In cursul zilei de astazi, Comisia pentru Transporturi si Energie din cadrul Senatului a dat aviz favorabil proiectului autostrazii Iasi – Tg. Mures, depus de deputatul Petru Movila in luna mai a acestui an.

„Am fost prezent la sedinta care a avut loc in aceasta dimineata la Comisia de Transporturi de la Senat, unde mi-am sustinut propunerea legislativa si am subliniat importanta acestui proiect pentru Regiunea de Nord-Est a tarii, dar mai ales pentru judetul Iasi. Acest raport favorabil reprezinta inca o lupta castigata pentru concretizarea autostrazii Iasi – Tg. Mures", a declarat deputatul Petru Movila.

Pe de alta parte, in calitate de secretar al Comisiei de Transporturi din Senatul Romaniei, senatorul Vasile Toma a dat un vot favorabil acestui proiect de lege.

"Astazi am votat "pentru" si semnez Raportul de admitere a legii privind obiectivul de investitie AUTOSTRADA IASI-TG. MURES! Este o initiativa asumata de parlamentari din toate partidele care, alaturi de efortul sustinut al Guvernului, va duce la urgentarea proiectului autostrazii", a aratat senatorul Toma.

