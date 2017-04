Ce poti face cu usturoi si

? O idee ar fi sa gatesti, insa poti pune in aplicare si un truc care-ti va umple casa de energii pozitive si va alunga starile negative ale celor ce locuiesc in ea. Acest truc este practicat chiar si in tarile occidentale pentru reimprospatarea energiilor din spatiul de locuit, iar efectele semnalate au fost intr-adevar uimitoare.

Tuturor ni se intampla sa avem

, angoase, ori sa simtim ca nimic nu merge asa cum am planificat. Insa, daca aceasta situatie se perpetuaza pe termen lung si se intampla cu precadere atunci cand suntem acasa, in intimitatea propriei locuinte, exista o posibilitate ca spatiul de locuit sa fie incarcat cu energii negative.

A crede in energii negative nu mai este de mult un semn de nestiinta si primitivism. Dimpotriva, chiar si medicii si cercetatorii sustin ca energiile sunt parte din noi si din vietile noastre. Ne este recomandat chiar si la medic sa ne pastram optimismul si gandirea pozitiva, intrucat o

ne ajuta creierul si organismul sa lupte cu diverse boli.

Asadar, o

se va reflecta asupra starii de spirit a proprietarului si a celor ce locuiesc in ea. Atunci cand ajungi acasa, dupa o zi incarcata, confortul din propria locuinta ar trebui sa te destreseze, sa te linisteasca, sa te faca sa uiti de grijile de peste zi si cele ce urmeaza a doua zi. Daca acest lucru nu se intampla, ba dimpotriva, starea de angoasa se accentueaza, este posibil ca in casa ta sa graviteze o energie care sa te afecteze pe termen lung. Si pentru ca nu-ti doresti asta, iti prezentam o solutieieftina, la indemana, care chiar functioneaza! Nu costa nimic s-o incerci. Afla cum trebuie sa procedezi in randurile de mai jos.

Cu siguranta ai deja ingredientele in casa. Daca nu le ai, procurarea lor e la indemana oricui. Iata de ce ai nevoie:

7

7 catei de usturoi

o sticla transparenta cu dop

1 litru de apa minerala (nu carbogazificata)

Adauga in sticla cele 7 foi de dafin intregi si cei 7 catei de usturoi, dupa care umple-o cu un litru de apa. Pune dopul si ascunde sticla in locul in care simti ca emana cele mai intense energii. Poate fi vorba despre

, dormitor sau camera de zi. In general, se aplica locului in care iti petreci cel mai mult timp din zi.

Efectele benefice ale acestui truc se resimt in numai 7 zile!