Baiatul primarului din Botosani a scapat de trimiterea in judecata dupa ce a fost prins cu un joint in posesia lui. Acesta a provocat un accident rutier la Iasi, iar in urma cercetarilor politistii au gasit o tigara cu droguri in masina sa.

Cosmin Flutur, fiul politicianului Catalin Flutur, primarul municipiului Botosani, a fost cercetat pentru detinere de droguri in vederea consumului propriu de catre procurorii DIICOT. Anchetatorii ieseni au concluzionat ca, intrucat Cosmin Flutur este la prima abatere de acest fel, fapta sa nu reprezinta un pericol social, motiv pentru care au renuntat la urmarirea penala. Judecatorii au confirmat aceasta decizie.

Reamintim ca, fiul primarului Catalin Flutur, a fost implicat la data de 15 decembrie 2014, in jurul orei 10, intr-un accident rutier produs pe bulevardul Independentei din municipiul Iasi.

Tanarul se afla la volanul unui autoturism marca Infinity si ar fi incercat sa schimbe banda, cand a acrosat un Mercedes Vito care circula in fata lui.

Desi au rezultat mai multe pagube materiale, celalalt sofer a sunat la 112 si a chemat politia intrucat comportamentul tanarului a fost unul suspect.

Cand a coborat din masina, Cosmin Flutur s-a dezechilibrat si a cazut pe asfalt. Atat oamenii legii, cat si martorii, au suspectat ca tanarul era beat, insa rezultatul testului alcoolscopic a fost negativ.

In urma unui control corporal si dupa perchezitionarea masinii, politistii au gasit o tigara cu droguri in autoturismul acestuia.

