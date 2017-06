Sotia ii spune sotului:

– Am avut un vis ciudat, dar asa de placut: un negru era sus pe dulap si ne facea vant cu un evantai mare. Asa de bine era, ca am avut placere maximaSotul, cand aude, pleaca de acasa si cauta prin oras un negru solid, ii da 100 lei ca sa-l ia acasa si-l urca pe dulapul din dormitorul lor.Seara, cei doi incep sa se desfete in placere, iar negrul le facea vant cu evantaiul...