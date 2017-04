BANC: Un preot schimba juramintele de casatorie. El a platit 100 de euro, ea...

- Uite, parinte, hai sa ne intelegem. Iti dau 100 de euro daca schimbi putin juramintele. As aprecia foarte mult daca atunci cand ajungi la partea aia in care trebuie sa jur ca o sa o iubesc, respect si ca o sa ii fiu devotat pentru tot restul vietii, nu o mai zici. Treci si dumneata peste.

Mirele ii paseaza preotului banii si pleaca bucuros ca a rezolvat o problema.

In ziua nuntii, cand vine momentul pentru juramantul mirelui, preotul se uita in ochii barbatului si spune:

- Juri sa te tarasti la picioarele ei, sa ii asculti fiecare porunca si fiecare dorinta, sa ii servesti micul dejun in pat in fiecare dimineata de acum inainte si pana cand moartea va va desparti, si juri in fata Domnului si in fata sotiei tale ca nu te vei uita niciodata la alta femeie, atat cat veti fi in viata?

Tanarul mire se albeste la fata, inghite greu, se uita in jur si zice cam fara voce:

- Da...

