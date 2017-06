BANCUL ZILEI: Fiul isi suna mama si-i spune ca se insoara cu Vasile

Fiul da telefon din Paris la familie in Bucuresti si-si anunta parintii ca hotarat sa se casatoreasca, promitandu-le ca le va trimite bilete de avion, spunandu-le totodata ca-i asteapta cu o mare surpriza.

Parintii il felicita, dar a doua zi mama-l suna si-l roaga-n lacrimi sa-i spuna ce surpriza le face, sa «stim si noi cum sa ne pregatim».

Dupa multe discutii si la insistentele mamei, baiatul ii spune:

– Mami scumpa, aici, la Paris, sunt alte mentalitati, progresiste, nu ca cele invechite de la noi. Ma insor cu Vasile cu care am plecat din Romania, cu el am relatii din clasa a XI-a!

Nu se mai aude nimic, telefonul incepe sa sune ocupat… mama si-a pierdut cunostinta.

O gaseste sotul, o readuce la viata si dupa ce sotia ii povesteste ingrozitoarea veste, sotul ii zice:

– Mario, las-ca-l iau eu in primire, ca doar n-o sa ratam casatoria unicului nostru copil care-i mare balerin la Paris! Isi suna fiul, dis-de-dimineata, care-i raspunde somnoros:

– Ce-i tata, «tu est tombe du lit»?, pardon ca-ti vorbesc fratuzeste, dar asa zic astia cand te scoli devreme, ca ai cazut din pat!

– Ma, Ionele, sa nu lungim vorba! Am lamurit-o pe maica-ta ca, ca timpurile s-au schimbat si tu vei trai intr-o tara civilizata si progresista ca Franta. Dar ca s-o linistesc si mai bine, spune-mi ca-ntre barbati: eu ce costum sa-mi pun, de socru mare sau de socru mic?