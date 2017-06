Bani pentru cultura. Sute de mii de lei sunt in joc pentru proiecte

Evaluarea si selectarea dosarelor care vor primi fonduri nerambursabile, conform Legii nr. 350/2005, de la Consiliul Judetean pentru a desfasura activitati culturale si sociale au fost finalizate. Din totalul de 40 de dosare depuse, 13 au indeplinit toate conditiile si vor primi banii necesari pentru a organiza activitatile propuse.

“Ma bucur sa vad ca, fata de anul precedent, au fost mai multi solicitanti care au avut proiecte bune si doresc sa puna in practica activitati culturale si sociale care sprijina interesele locuitorilor din judetul Iasi. In plus, in comparatie cu anii trecuti, in aceasta sesiune de selectie au ramas foarte putini bani nealocati”, a precizat Mihaela Ivancia, presedintele comisiei de selectie a dosarelor.

Valoarea totala a proiectelor pentru care Consiliul Judetean Iasi va acorda finantare este de 350.000 de lei. Beneficiarii vor avea o contributie proprie de 10% din valoarea totala eligibila si neeligibila a proiectului.

Dintre cele 13 dosare selectate, doua se refera la promovarea culturii scrise, patru au ca scop implementarea de proiecte culturale iar din categoria proiecte sociale vor primi finantare 7 solicitari.

“Pentru Consiliul Judetean relatia cu societatea civila si organizatiile neguvernamentale este foarte importanta. Ne dorim sa consolidam, in continuare, aceste parteneriate. Cultura si educatia sunt printre actele prioritare pentru noi deoarece stau la baza dezvoltarii unei societati moderne, europene si sanatoase. Si in anii urmatori, initiatorii unor astfel de proiecte vor primi sprijin din partea Consiliului Judetean Iasi”, a mentionat Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi

Implementarea proiectelor incepe din momentul semnarii contractului de finantare. Acest lucru se va face dupa expirarea termenul de depunere a contestatiilor, respectiv 3 zile lucratoare de la afisarea pe site-ul Consiliului Judetean Iasi a listei cu dosarele admise.