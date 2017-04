Barbat din Iasi gasit de vecini, in stare critica. Medicii nu-i dau sanse de supravietuire

Un barbat din comuna ieseana Lungani a fost transportat, ieri, in stare foarte grava la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Acesta locuia singur si vecinii nu il mai vazuse de doua zile. Speriati ca ar fi putut pati ceva, unul dintre vecini a mers la locuinta barbatului si l-au gasit, in casa, inconstient. Acesta a alertat Serviciul de urgenta 112 si un echipaj medical s-a deplasat la domiciliul barbatului si l-au transportat la unitatea medicala mentionata.



"Pacientul este in coma cu stare de hipotermie usoara. Pacientul a suferit un accident vascular cerebral cu hemoragie intracraniana masiva. A fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie si prognosticul este foarte rezervat", au spus reprezentantii Spitalului Sf. Spiridon.



Tot ieri, un barbat din comuna ieseana Dobrovat, a avut nevoie de ajutor medical de urgenta, dupa ce calul l-a mscat de burta. Pacientul, in varsta de 47 ani, a fost dus direct in sala de operatie.