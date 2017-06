Barbat gasit in coma, la marginea drumului. Langa el era un motoscuter

Sambata trecuta, un barbat a fost gasit la marginea unui drum, la limita dintre viata si moarte. Un echipaj medical SMURD a fost trimis la fata locului, in urma unui apel la 112, facut de un trecator. Barbatul a fost transportat la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi. In urma investigatiilor medicale, barbatul, in varsta de 49 de ani, a fost diagnosticat cucranio-facial,sitoraco-abdominala."Pacientul a fost adus la spital in coma, dupa ce a fost gasit la marginea unui sat. Avea halena alcoolica si colegii de la SMURD, care l-au preluat, au spus ca este accident de. Pacientul se afla pe un motoscuter, dar nu se stie exact daca a cazut din cauza starii desau a fost accidentat de o masina. Pacientul a fost intubat si internat in Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva. Nu necesita interventie chirurgicala. Este sub tratament la. Dupa 24 de ore de la internare se observa o usoara ameliorare a starii de sanatate. Sa speram ca nu vor interveni complicatii", a declarat medicul neurochirurg Florin Gramada, purtator de cuvant la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu.